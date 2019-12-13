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İskoç Ulusal Partisi lideri Sturgeon: İkinci bağımsızlık referandumuna izin verilmeli
6 saat önce
SNP'nin İskoç Parlamentosu'nda 59 sandalyenin 55'ini almasıyla Nicola Sturgeon "Artık İskoç halkına gelecekleri ile ilgili bir seçim yapma hakkını sağlama görevimiz var. İskoçya bir Boris Johnson hükümetine mahkum olmamalı ve iradesi dışında Avrupa'dan çıkarılmamalı" şeklinde konuştu.
İskoç Ulusal Partisi (SNP) Lideri Nicola Sturgeon perşembe günü gerçekleşen erken genel seçimlerde Brexit taraftarı milliyetçi muhafazakar oyların mecliste gerekli çoğunluğu elde etmesi sonrası cuma sabahı yaptığı açıklamada "İskoçya'nın ikinci bir bağımsızlık referandumu yapmasına müsaade edilmeli" dedi.
SNP'nin İskoç Parlamentosu'nda 59 sandalyenin 55'ini almasıyla Sturgeon Skynews kanalına "Artık İskoç halkına gelecekleri ile ilgili bir seçim yapma hakkını sağlama görevimiz var. İskoçya bir Boris Johnson hükümetine mahkum olmamalı ve iradesi dışında Avrupa'dan çıkarılmamalı" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:01
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