İskoçya bağımsızlık için yeni referandum istiyor, çalışmalar başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İskoçya bağımsızlık için yeni referandum istiyor, çalışmalar başladı - Son Dakika Dünya

İskoçya bağımsızlık için yeni referandum istiyor, çalışmalar başladı

6 saat önce

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılması sonu gözlerin çevrildiği İskoçya’dan bağımsızlık referandumu mesajları gelmeye başladı.

İskoçya bağımsızlık için yeni referandum istiyor, çalışmalar başladı, System.String[]

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılması sonrası gözlerin çevrildiği İskoçya'dan bağımsızlık referandumu mesajları gelmeye başladı. İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya'nın yeni bir referandum düzenlemek için çalışmaya başladığını açıkladı. Sturgeon, meselenin artık İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılıp ayrılmasından ziyade bunun zamanlaması olduğunu söyledi.


Birleşik Krallık AB'den ayrıldıktan (Brexit) sonra Brüksel'e ilk yurtdışı ziyaretini yapan Başbakan Nicola Sturgeon İskoçya'nın bağımsızlık için yeni bir referandum düzenlemek istediğini açıkladı. Kadın başbakan İskoçya halkının verdiği yetki doğrultusunda bir referandum için Birleşik Krallık hükümetiyle süreç için müzakere edip bir anlaşmaya varmalarını gerektiğini söyledi.

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Birleşik Krallık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:59 
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