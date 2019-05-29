Son Dakika Haberleri: İskoçya, bağımsızlık referandumuna imkan verecek tasarıyı parlamentoya sundu
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İskoçya, bağımsızlık referandumuna imkan verecek tasarıyı parlamentoya sundu

1 saat önce

İSKOÇ hükümeti, tarafından parlamentoya sunulan tasarı, yapılacak herhangi bir referandumun tarihi, sorusu ve süreci ile ilgili ilave yasal düzenlemeye gidilmesini öngörüyor.

İskoçya, bağımsızlık referandumuna imkan verecek tasarıyı parlamentoya sundu, System.String[]
İSKOÇ hükümeti, tarafından parlamentoya sunulan tasarı, yapılacak herhangi bir referandumun tarihi, sorusu ve süreci ile ilgili ilave yasal düzenlemeye gidilmesini öngörüyor. İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon daha önce yaptığı açıklamada bağımsızlık referandumu için 2020'yi işaret etmişti. Ancak referandum için Londra'daki merkezi hükümetin de izin vermesi gerekiyor. İskoç hükümetinin 7 Haziran'da istifa edecek Başbakan Theresa May'in halefinin belirlenmesinin ardından Londra hükümetinden referandum için talepte bulunması bekleniyor.

2014'TE BAĞIMSIZLIĞA 'YÜZDE 55 HAYIR' ÇIKMIŞTI

İskoçya'da 2014'te yapılan bağımsızlık referandumunda, yüzde 55'le İngiltere ile birlik içinde kalma kararı çıkmıştı. İskoçya'nın İngiltere'den ayrılması durumunda AB'den de ayrılmış olacağı şeklindeki propaganda etkili olmuştu. Brexit referandumunda yüzde 62 oranında AB'de kalınmasından yana oy kullanılan İskoçya'da, ülke genelinde Brexit tarafının kazanmasının ardından bağımsızlık talepleri yeniden yükselmeye başlamıştı. Ancak yeni referandum talebi İskoç Ulusal Partisi'nin 2017 erken seçiminde 21 milletvekili kaybetmesiyle geçici olarak askıya alınmıştı. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Londra'daki merkezi hükümetin yönettiği Birleşik Krallık çatısı altında yer alıyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:33 
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