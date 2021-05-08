İskoçya Bölgesel Başbakanı Sturgeon, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirterek İsrail'e "şiddetin derhal durdurulmasına yönelik çağrılara kulak vermesi" çağrısında bulundu.

Sturgeon, Twitter hesabından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

İskoç Başbakan, "Bir ibadethaneye herhangi bir zamanda saldırmak kınanır, ancak Ramazan'da bir camiye saldırmak tamamıyla affedilemez." ifadesini kullandı.

Saldırıların uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğine dikkati çeken Sturgeon, İsrail'e "şiddetin derhal durdurulmasına yönelik çağrılara kulak vermeli" çağrısında bulundu.

İsrail polisinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında en az 205 kişi yaralanmıştı.