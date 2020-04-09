İskoçya'da 98 yaşındaki koronavirüs hastası iyileşip evine döndü - Son Dakika

İskoçya'nın Dundee kentinde koronavirüse yakalanan 98 yaşındaki Daphne Shah beş gün hastanede kaldıktan sonra iyileşerek evine döndü. Daphne Shah'ın Wesley Shah, "Annemi ambulansa koyduktan sonra bir daha görebileceğimi sanmıyordum" dedi.

Daphne Shah'a geçen hafta Covid-19 teşhisi kondu. Shah, belirtilerin ortadan kalkmasından sonra Pazartesi günü Ninewells Hastanesi'nden taburcu edildi.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, günlük bilgilendirme toplantısında Shah'ın durumu hakkında bilgi verirken "En karanlık dönemlerde bile her zaman bir umut ışığı vardır" diye konuştu.

Daphne Shah'ın oğlu Wesley Shah da "Dünyaya yaşlıların da koronavirüsten kurtulabileceğini söylemek istiyorum. Daha önce neredeyse 99 yaşında olan bir kişinin virüsü yendiğini duymadım. Eğer 98 yaşındaki bir kadın bu hastalığı yenebiliyorsa yaşınız ne olursa olsun, siz de yenebilirsiniz. İyimser olun" dedi.

Wesley Shah, annesinde öksürük ve yüksek ateş gibi belirtilerin görülmesinden sonra eve doktor çağırdıklarını, doktorun bakteri enfeksiyonundan şüphelenerek antibiyotik yazdığını söyledi. Shah'a göre antibiyotik fayda etmedi, halsizlik ve iştah kaybı da başlayınca annesi Daphne Shah hastaneye kaldırıldı.

100 yaşında Kraliçe'den telgraf alacak

Wesley Shah, "Annem Temmuz'da 99 yaşına girecek. 100'üne geldiğinde Kraliçe'den telgraf almasını çok istedim. Telgrafı almadan ölmesi çok yazık olacaktı" dedi.

İngiltere'de kral ve kraliçeler 1917'den bu yana, 100 yaşına giren tüm İngiliz vatandaşlarına telgraf gönderiyor.

Kraliçe, 105 ve sonrasındaki her yaşta da telgrafla iyi dileklerini iletiyor.

Kraliçe ayrıca evliliklerinin 60'ıncı yılını kutlayan çiftlere de mesaj gönderiyor.