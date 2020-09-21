İskoçya'da annenin 45 yıl önce ölen bebeğinin mezarı boş çıktı - Son Dakika

İskoçya'da annenin 45 yıl önce ölen bebeğinin mezarı boş çıktı

İskoçya'da 45 yıl önce doğumdan yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitiren bebeğin mezarı boş çıktı.

İskoçya'da annenin 45 yıl önce ölen bebeğinin mezarı boş çıktı, System.String[]

İskoçya'da 45 yıl önce doğumdan yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitiren bebeğin mezarı boş çıktı. Anne Lydia Reid, Kraliyet Ofisi ve Scotmid Co-Operative Cenaze Törenleri'ne 731 bin TL'lik dava açtı.

Olay, İskoçya'nın Edinburgh kentinde meydana geldi. BBC'nin yayınladığı habere göre, Lydia Reid'in (71), 1975 yılında doğumdan yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitiren oğlu Gary Paton'ın mezarı boş çıktı. Reid'in Kraliyet Ofisi ve Scotmid Co-Operative Cenaze Törenleri'ne dava açtığı ve 75 bin sterlin (731 bin TL) tazminat istediği aktarıldı.

"ÜÇ YIL OLDU ANCAK HENÜZ BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Reid konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üç yıl önce Gary'nin mezarının boş olduğunu öğrendik. Ancak henüz bir şey değişmedi" ifadelerini kullandı. Mezarda yapılan incelemede, herhangi bir kalıntıya rastlanmadığı ve dekompozisyona rastlanmadığı ifade edildi. Reid, ölen bebeğinin kalıntılarının toprakta bulunup bulunmadığına ilişkin testlerin yapılmasını talep etti.


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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 20:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İskoçya'da annenin 45 yıl önce ölen bebeğinin mezarı boş çıktı - Son Dakika Dünya

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