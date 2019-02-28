İskoçya'da Atletizm Şenliği

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, yarın İskoçya'nın Glasgow kentinde başlıyor.





Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, yarın İskoçya'nın Glasgow kentinde başlıyor. 1-3 Mart tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada 49 ülkeden 637 atlet Emirates Arena'da madalya mücadelesi verecek.



Türkiye'nin 15 sporcu ile katılım göstereceği şampiyonada kariyerlerinde Avrupa şampiyonlukları bulunan İskoç kadın atletler Laura Muir ve Eilidh Doyle ile dünya ve Avrupa şampiyonu Norveçli Karsten Warholm gibi önemli isimler de yer alacak.



Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:



Erkekler: Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Kayhan Özer (60 metre), Yavuz Can (400 metre), Mikdat Sevler (60 metre engelli), Salih Teksöz (800 metre), Ramazan Özdemir (3000 metre), Alperen Acet (yüksek atlama), Can Özüpek, Necati Er (üç adım atlama), Osman Can Özdeveci (gülle atma)



Kadınlar: Mizgin Ay (60 metre), Şevval Ayaz (60 metre engelli), Özlem Kaya (1500 metre), Emel Dereli (gülle atma)



- Ankara

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Galatasaray, Hoffenheim'ın Genç Kalecisi İsa Doğan'ın Peşine Düştü

TFF Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Etti

Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş Oldu

Juventus, Manchester Unitedlı Lukaku'nun Transferini Bitiriyor