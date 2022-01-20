İskoçya'da bulunan padişah portreleri 24 milyon 563 bin TL'ye satıldı - Son Dakika

İskoçya'da bir çatı katında bulunan, aralarında Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de olduğu padişah portreleri koleksiyonu 24 milyon 563 bin TL'ye alıcı buldu.

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, Birinci Bayezid, Birinci Mehmet, İkinci Murat, İkinci Bayezid, Kanuni Sultan Süleyman ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timurlenk'in portrelerinden oluşan koleksiyonun müzayedesini tamamlandı.

50 bin sterlin açılış fiyatıyla satışa sunulan portrelere, 1 milyon 346 bin sterlin (24 milyon 563 bin TL) verildi. Alıcı, ayrıca yüzde 20'ye yakın vergi de ödeyecek.

Portrelerin, 16. yüzyılda İskoçya'daki Newbattle Manastırı'nda asılı olan daha geniş koleksiyonun parçası olduğu düşünülüyor.

Sotheby's tarafından yayımlanan müzayede notuna göre, "Newbattle Türkleri" olarak bilinen portreler, 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio (1483-1552) tarafından bir araya getirilen hükümdarlar, devlet adamları ve diğer önemli şahsiyetlere ait 484 tabloluk koleksiyondaki eserlere dayanıyor.

Satılan portreler, en son 1930'a kadar Newbattle Manastırı'nda sergilenmiş, sonrasında unutulmuştu. Eserler yaklaşık 100 yıl sonra bir çatı katında bulunarak satışa sunulmuştu.

Koleksiyonda yer alan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin bir kopyası, geçen sene aynı müzayede evi tarafından satılmıştı. 350 bin sterline alıcı bulan portrenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlandığı açıklanmıştı.