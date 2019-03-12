Son Dakika Haberleri: İskoçya'da Çığ Faciası: 2 Ölü, 2 Yaralı

İskoçya'da Çığ Faciası: 2 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

İskoçya'da bulunan Ben Nevis Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İskoçya'da Çığ Faciası: 2 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
İskoçya'da bulunan Ben Nevis Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İskoçya sınırları içinde bulunan Büyük Britanya adalarının en yüksek dağı olan bin 344 metre yüksekliğindeki Ben Nevis Dağı'nda yaşanan çığ faciasında 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. İskoçya polisinden yapılan açıklamada, bölgeye helikopterin yanı sıra bir hava ambulans, 3 ambulans ve kurtarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

Dün İskoçya'da ilgili birimler tarafından Ben Nevis'in bulunduğu bölgede çığ olasılığına karşı uyarı yapılmıştı.

2018'in Aralık ayında 21 yaşındaki Patrick Boothroyd isimli İngiliz dağcı Ben Nevis'e tırmanışı sırasında düşerek yaşamını yitirmişti. Ayrıca 2018'i 2019'a bağlayan yeni yılın ilk saatlerinde Ben Nevis'e tırmanan 3 kişilik ekipte yer alan 21 yaşındaki Bristol Üniversitesi öğrencisi bir Alman kadın da düşerek hayatını kaybetmişti. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:27 Kaynak: İHA

Büyük Britanya, 3. Sayfa
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