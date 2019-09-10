Son Dakika Haberleri: İskoçya'da gaz patlaması sonucu yangın
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İskoçya'da gaz patlaması sonucu yangın

1 saat önce

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bir apartmanda gaz patlaması sonucu yangın çıktı.

İskoçya'da gaz patlaması sonucu yangın, System.String[]
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bir apartmanda gaz patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bildirilmedi.

Yangın, başkentin East Fountainbridge bölgesinde bir apartmanda çıktı. Yerel medya, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve çevredeki yolların ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Görüntü Dökümü
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-Yükselen dumanlar
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Yangının değişik açılardan görüntüleri


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:48 Kaynak: DHA
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