İskoçya'da gaz patlaması sonucu yangın
1 saat önce
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bir apartmanda gaz patlaması sonucu yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:52 Kaynak: DHA
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bir apartmanda gaz patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri olay yerine sevk edilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bildirilmedi.
Yangın, başkentin East Fountainbridge bölgesinde bir apartmanda çıktı. Yerel medya, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve çevredeki yolların ulaşıma kapatıldığını bildirdi.
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