Son Dakika Haberleri: İskoçya'da gaz patlaması sonucu yangın
Son Dakika Dünya Haber

İskoçya'da gaz patlaması sonucu yangın

1 saat önce

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bir apartmanda gaz patlaması sonucu yangın çıktı.

İskoçya'da gaz patlaması sonucu yangın, System.String[]
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bir apartmanda gaz patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bildirilmedi.


Yangın, başkentin East Fountainbridge bölgesinde bir apartmanda çıktı. Yerel medya, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve çevredeki yolların ulaşıma kapatıldığını bildirdi.


İtfaiye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersinli Fulya Yetiş, önce itfaiyeyi seferber etti sonra da kaplumbağanın imdadına yetişti
Ankara'da korkutan yangın Eski CIA ajanı Valerie Plame "Evet CIA gerçekten böyle araba kullanmayı öğretiyor" diyerek adaylığını açıkladı Bebeğinin boynunu kırarak öldüren anneden şok eden savunma: Annelik beklediğim gibi çıkmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 23:37:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İskoçya'da gaz patlaması sonucu yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]