Son Dakika Haberleri: İskoçya'da Glasgow Üniversitesinde Şüpheli Paket

İskoçya'da Glasgow Üniversitesinde Şüpheli Paket

25 dakika önce

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'ndeki bazı binalar şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.

İskoçya'da Glasgow Üniversitesinde Şüpheli Paket, System.String[]
İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'ndeki bazı binalar şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İskoçya polisinin talebi üzerine, üniversite kampüsündeki bazı binaların şüpheli paket nedeniyle boşaltıldığı, polisin gerekli güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.

Üniversite kampüsünün bulunduğu bahçe ve üniversiteye çıkan ana yolların da polis kordonuna alındığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:17 Kaynak: AA

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