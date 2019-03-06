İskoçya'da Glasgow Üniversitesinde Şüpheli Paket

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'ndeki bazı binalar şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'ndeki bazı binalar şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.



Üniversiteden yapılan açıklamada, İskoçya polisinin talebi üzerine, üniversite kampüsündeki bazı binaların şüpheli paket nedeniyle boşaltıldığı, polisin gerekli güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.



Üniversite kampüsünün bulunduğu bahçe ve üniversiteye çıkan ana yolların da polis kordonuna alındığı ifade edildi.

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