İskoçya'da halk, Ramazan Bayramı'nda 2 Müslüman mültecinin sınır dışı edilmesini önlemeye çalışıyor - Son Dakika

İskoçya'nın Glasgow kentinde halk, sınır dışı edilmek istenen 2 Müslümanın bindirildiği polis minibüsünün önünü keserken, İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, " Ramazan Bayramı'nı kutlayan bir topluluğa" karşı eylemi nedeniyle İngiltere İçişleri Bakanlığına tepki gösterdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İngiltere İçişleri Bakanlığına bağlı göçmenlik polisleri, yerel saatle sabah 09.30'da Glasgow'da ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı Pollokshields mahallesinde bir evi basarak 2 kişiyi sınır dışı edilmek üzere minibüse bindirdi.

Olayı gören mahalle sakinleri minibüsün hareket etmesini engelledi. Göstericilerden biri minibüsün altına yatarken, diğerleri de aracın etrafını çevirdi.

Bunun üzerine olay yerine İskoçya polisi çağrıldı. Önce minibüsü korumaya alan polisler, daha sonra göstericilere müdahale etti.

İskoç polisi geri adım attı

Ancak İskoçya Polis Teşkilatından daha sonra yapılan açıklamada, kendilerini İngiltere Göçmenlik Bürosunun çağırdığı belirtilerek, "İskoçya Polisi mültecilerin geri gönderilmesine yardımcı olmuyor. Memurlar, protestoyu denetlemek ve kamu güvenliğini sağlamak için olay yerinde." denildi.

İnternette yer alan görüntülerde polislerin daha sonra minibüsün etrafından ayrılıp yol kenarına geçtiği görüldü.

"Erkeklerin namaz kılmasına bile izin verilmiyor"

Afgan İnsan Hakları Vakfı Direktörü Muhammad Asif, gözaltına alınan iki kişinin Müslüman olduğunu ve savaşın yıktığı ülkelerden geldiğini söyledi.

"Muhafazakar Parti ve İngiliz devletinin yarattığı düşmanca ortama karşı toplandıklarını" kaydeden Asif, "Biliyorsunuz, bugün bayram. Erkeklerin namaz kılmasına bile izin verilmiyor. Bunu demokratik bir toplumda nasıl yaparsınız? Üzücü bir gün." dedi.

"Derin endişe duyuyorum"

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon de İngiliz göçmenlik polislerine tepki gösterdi.

Sturgeon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bölge milletvekili olarak İçişleri Bakanlığının özellikle bugün bayramı kutlayan bir topluluğun kalbinde yaptığı bu eylemden derin endişe duyuyorum. Ofisim acilen olayı soruşturuyor ve gözaltına alınanlara gerekli her türlü yardımı sunmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Bugünkü olayın tehlikeli ve kabul edilemez bir durum oluşturduğunu ifade eden Sturgeon, bakanlıktan acilen cevap beklediğini ve durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İskoçya Bölgesel Hükümeti Adalet Bakanı Humza Yusuf ise İngiltere İçişleri Bakanlığından 8 ayrı bakan yardımcısıyla konuşmaya çalıştığını ancak cevap almadığını ifade ederek, sonrasında İçişleri Bakanlığının İskoçya'daki Genel Müdürlüğü ile görüşüp zorunlu sınır dışı işlemini iptal etmesini istediğini bildirdi.

"Bayramda evlere baskın şok edici, utanç verici ve ırkçı"

İskoç Mülteci Konseyi Başkanı Sabir Zazai, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bayram sırasında evlere baskın yapılmasının "şok edici, utanç verici ve ırkçı" olduğunu belirtti.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya'da, göçmenlik konusunda merkezi İngiliz hükümetinin kuralları uygulanıyor.