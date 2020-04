İskoçya'da koronavirüse rağmen sokak partisi yapıldı - Son Dakika

İskoçya'da koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınan karantina kurallarını ihlal eden bir grup, sokakta parti yaptı.O anlar amatör kameralarca an be an kaydedildi.

İskoçya'nın İrvine kentine bağlı Dreghorn kasabasında düzenlenen sokak partisinde karantina uygulamasıyla dalga geçen bir grup sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde yer alan kalabalık grubun virüsün yayılmasını önlemek için yürürlüğe konulan iki metrelik sosyal mesafe kuralını çiğnediklerini anlatıyor. Görüntüleri kaydeden kişinin, "Bu sosyal mesafe Marble Bulvarı'nda iyi gitmiyor" diyerek dalga geçmesi ise dikkat çekti. Kalabalık grubun ihlaline ise sosyal medyadan tepki yağdı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------------------

-Parti yapan bir grup insan

-Partiyi kayda alan gençler

- İskoçya