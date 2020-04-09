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İskoçya'da ligler corona virüsü sebebiyle 10 Haziran'a kadar ertelendi
6 saat önce
İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı belirtildi.
İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı belirtildi.
Toplantıda, ülkedeki tüm futbol karşılaşmalarının 10 Haziran'a kadar ertelenmesi yönünde karar alındığı kaydedildi.
Açıklamada, "Bu karar futbolcu, personel ve taraftarların sağlığını korumada kulüplere yardımcı olmak için alınmıştır." ifadesine yer verildi.
İskoçya'da 1. Lig'in (Premiership) altında yer alan liglerde sezonun iptali için kulüpler arasında oylama yapılacağı açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:02
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