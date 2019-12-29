İskoçya'da nefesler tutuldu! Old Firm'de iddaa'nın favorisi...

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CELTIC - RANGERS



Derbide Mohamed Elyounoussi, Hatem ABD Elhamed, Jozo Simunovic ve Daniel Arzani'den yararlanamayacak olan Celtic'e iyi haber, sol kanatta oynayan Jonny Hayes'ten geldi!



Omzundaki sıkıntısını atlatan Hayes, maç kadrosunda olacak...



Rangers cephesinde ise önemli bir eksik yok. Kilmarnock karşısında Defoe ile başlayan Steven Gerrard'ın, bu sefer Morelos'u ilk 11'de oynatması bekleniyor.



1 maçı eksik Rangers, lider Celtic'in 5 puan gerisinde Old Firm'e çıkacak. 2010 yılından beri Celtic Park'ta galibiyet sevinci yaşayamadılar.



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İki takım arasında Celtic Park'ta oynanan son 9 maçta Rangers galibiyeti izlemedik! Celtic 7 defa sahadan zaferle ayrıldı, 2 maç berabere bitti...



Celtic, İskoçya Premiership'te oynadığı son 11 lig maçını kazanmayı başardı! Her maçta en az 2 gol attılar...



Rangers, bu sezon deplasmanda oynadığı 19 resmi maçın sadece 1'ini kaybetti. (12 galibiyet - 6 beraberlik)

Rangers'ın hücum silahı Alfredo Morelos'un İskoçya sınırları içerisinde karşılaşıp gol atamadığı tek takım Celtic!



Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 20 gole katkı yapan (11 gol - 8 asist) Celtic'li Ryan Christie, bu sezon daha şimdiden 30 gole katkı yaptı. (30 maç - 17 gol - 13 asist)



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