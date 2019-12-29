İskoçya'da nefesler tutuldu! Old Firm'de iddaa'nın favorisi... - Son Dakika
Son Dakika Spor İskoçya'da nefesler tutuldu! Old Firm'de iddaa'nın favorisi... - Son Dakika Spor

İskoçya'da nefesler tutuldu! Old Firm'de iddaa'nın favorisi...

6 saat önce

Bu bir ilandırCELTIC - RANGERSDerbide Mohamed Elyounoussi, Hatem ABD Elhamed, Jozo Simunovic ve Daniel Arzani'den yararlanamayacak olan Celtic'e iyi haber, sol kanatta oynayan Jonny Hayes'ten geldi!

İskoçya'da nefesler tutuldu! Old Firm'de iddaa'nın favorisi..., System.String[]

Bu bir ilandır


CELTIC - RANGERS


Derbide Mohamed Elyounoussi, Hatem ABD Elhamed, Jozo Simunovic ve Daniel Arzani'den yararlanamayacak olan Celtic'e iyi haber, sol kanatta oynayan Jonny Hayes'ten geldi!


Omzundaki sıkıntısını atlatan Hayes, maç kadrosunda olacak...


Rangers cephesinde ise önemli bir eksik yok. Kilmarnock karşısında Defoe ile başlayan Steven Gerrard'ın, bu sefer Morelos'u ilk 11'de oynatması bekleniyor.


1 maçı eksik Rangers, lider Celtic'in 5 puan gerisinde Old Firm'e çıkacak. 2010 yılından beri Celtic Park'ta galibiyet sevinci yaşayamadılar.


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İki takım arasında Celtic Park'ta oynanan son 9 maçta Rangers galibiyeti izlemedik! Celtic 7 defa sahadan zaferle ayrıldı, 2 maç berabere bitti...


Celtic, İskoçya Premiership'te oynadığı son 11 lig maçını kazanmayı başardı! Her maçta en az 2 gol attılar...


Rangers, bu sezon deplasmanda oynadığı 19 resmi maçın sadece 1'ini kaybetti. (12 galibiyet - 6 beraberlik)

Rangers'ın hücum silahı Alfredo Morelos'un İskoçya sınırları içerisinde karşılaşıp gol atamadığı tek takım Celtic!


Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 20 gole katkı yapan (11 gol - 8 asist) Celtic'li Ryan Christie, bu sezon daha şimdiden 30 gole katkı yaptı. (30 maç - 17 gol - 13 asist)


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Amerika Birleşik Devletleri, Celtic, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:59 
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