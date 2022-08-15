İskoçya'da ped ve tamponlar ücretsiz sunulacak - Son Dakika
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İskoçya'da ped ve tamponlar ücretsiz sunulacak

15.08.2022 13:50
İskoçya'da ped ve tamponlar ücretsiz sunulacak

İskoçya'da kamuya ait yerlerde kadın hijyen ürünlerinin ücretsiz sunulmasını öngören yasa bugün yürürlüğe girdi.

İskoçya'da kamuya ait yerlerde kadın hijyen ürünlerinin ücretsiz sunulmasını öngören yasa bugün yürürlüğe girdi. İskoçya, bu konuda yasa çıkaran ilk ülke oldu.İskoçya'da kadın hijyen ürünlerinin ücretsiz olarak sunulmasını öngören yasa bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, eğitim kurumları ve belediyelere ait tesisler gibi kamuya ait yerlerde ped ve tamponlar ücretsiz olarak sunulacak. İskoçya, bu yönde bir yasayı uygulamaya başlayan ilk ülke olma özelliği taşıyor. Söz konusu yasa tasarısı 2020 yılında parlamentoda kabul edilmişti.

Tasarıyı hazırlayan İşçi Partisi milletvekili Monica Lennon, "Hayat pahalılığının arttığı bir dönemde, bu yasa siyasetçilerin bir araya gelerek, insanların iyiliği için hizmet etmek isteyince neleri başarabileceğini gösteren bir umut ışığı" değerlendirmesinde bulundu.

32 milyon euroluk bütçe

İskoçya, 2017 yılından bu yana kamuya ait yerlerde ped ve tamponların ücretsiz sunulabilmesi için yaklaşık 32 milyon euro bütçe ayırdı. Ülkedeki okullarda yaklaşık bir yıldan beri kadın hijyen ürünleri ücretsiz sunuluyordu. Bu yasanın yürürlüğe girmesi ile ped ve tampon gibi ürünlere erişim alanı genişletilmiş oldu.

Sosyal Adalet Bakanı Shona Robison da, "Dünyada bu adımı atan ilk ülke olduğumuz için gururluyuz" şeklinde konuştu.

"Regl yoksulluğu" olarak nitelendirilen, kız ve kadınların hijyen ürünlerine erişiminin yetersiz olması veya hiç olmaması dünya genelinde bir sorun olarak değerlendiriliyor. Kız çocukların hakları için çalışmalar yapan yardım kuruluşu Plan International'ın 2017 yılında Birleşik Krallık'ta yaptığı bir araştırma 14 ile 21 yaş arasındaki kız ve genç kadınların yüzde 10'unun ped ve tampon gibi hijyen ürünlerine erişiminin bulunmadığını ortaya koymuştu. Araştırmaya göre, yüzde 15'i ise bu ürünleri tedarik etmede maddi sorunlar yaşadığını ifade etmişti.

dpa/JD, CÖ

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Kaynak: Deutsche Welle

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