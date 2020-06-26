İskoçya'da saldırı 3 ölü - Son Dakika

İskoçya'da saldırı 3 ölü

İskoçya'da Glasgow şehrinde West George Sokağı'nda saldırı meydana geldi.

İskoçya'da Glasgow şehrinde West George Sokağı'nda saldırı meydana geldi. İskoçya Polis Teşkilatı Glasgow şehrinde bir bıçaklı saldırı gerçekleştiğini duyurdu.West George adlı sokakta gerçekleştiği açıklanan saldırıda şu ana kadar 3 kişinin öldüğü açıklandı. Bıçaklı saldırıyı geçekleştiren kişi polis tarafından vurularak öldürüldü. Gerçekleşen olaydan sonra polisin bölgeye geldiği ve sokağın yaya ve araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. Olayın görgü tanıkları yerde kanlar içinde yatan insanlar ve ellerinde silahlarla polisler gördüğünü söyledi. Saldırıda yaralanan polisin hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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