Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'a doğru yola çıktı - Son Dakika
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Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'a doğru yola çıktı

11.09.2022 13:28
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'a doğru yola çıktı

İskoçya'da tatilini geçirdiği Balmoral Kalesi'nde 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, başkent Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na taşınıyor.

İskoçya'da tatilini geçirdiği Balmoral Kalesi'nde 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, başkent Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na taşınıyor.

Kraliçe'nin cenazesi TSİ 12.00'da yaşamını yitirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nden alınarak, kortej eşliğinde Edinburgh'a doğru yola çıktı.

Cenazenin geçtiği yol boyunca sıralanan çok sayıda kişi yola çiçekler bıraktı.

Öte yandan, Kraliçe'nin tek kızı Prenses Anne'in de cenaze kortejine eşlik ettiği görüldü.

Kraliçe'nin cenaze töreni 19 Eylül Pazartesi yapılacak

Kraliçe'nin cenazesi Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na konulmadan önce Aberdeen ve Dundee'den de geçecek.

Cenazenin Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'a yolculuğu yaklaşık 6 saat sürecek.

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi 13 Eylül Salı günü Londra'ya getirilecek ve 19 Eylül Pazartesi cenaze töreni düzenlenecek.

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Kaynak: AA

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