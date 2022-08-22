Edinburgh'ta grev nedeniyle çöpler toplanamıyor - Son Dakika
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Edinburgh'ta grev nedeniyle çöpler toplanamıyor

22.08.2022 10:44

İskoçya'da ücret artışı teklifini yetersiz bulan işçiler greve gitti.

İskoçya'da ücret artışı teklifini yetersiz bulan işçiler greve gitti. Grev dolayısıyla Edinburgh kentinde toplanmayan çöpler, sokaklarda birikinti oluşturdu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edinburgh'ta grev nedeniyle çöpler toplanamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edinburgh'ta grev nedeniyle çöpler toplanamıyor - Son Dakika
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