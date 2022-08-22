Araç sahiplerinin keyfi yine kaçacak! Bu geceden itibaren okkalı bir zam yolda

Kabine bugün toplanıyor! Masada vatandaşın en çok şikayet ettiği konu var

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edinburgh'ta grev nedeniyle çöpler toplanamıyor - Son Dakika

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