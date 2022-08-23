E-Devlet'te başlatılan ad ve soyadı değişiklik başvurularına yoğun ilgi! En çok düzeltilen isimler açıklandı

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edinburgh'ta grev nedeniyle çöpler toplanamıyor - Son Dakika

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