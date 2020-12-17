İskoçya'daki gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı - Son Dakika
BBC

İskoçya'daki gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı

17.12.2020 14:37
İskoçya'daki gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı, System.String[]

İskoçya’nın bir köyünde akşamları meydana gelen gizemli elektrik kesintilerini inceleyen bir tamirci, bunun bir sığırcık sürüsünün dansından kaynaklandığını ortaya çıkardı.

İskoçya'nın bir köyünde akşamları meydana gelen gizemli elektrik kesintilerini inceleyen bir tamirci, bunun bir sığırcık sürüsünün dansından kaynaklandığını ortaya çıkardı.

Falkirk yakınlarındaki Airth köyünde yaşayanlar akşamın ilk saatlerinde gerçekleşen elektrik kesintilerinin nedenini uzun süre bulamamıştı.

Köylülerin şikayetlerini ilettiği enerji şirketi SP Energy Networks de başta sorunun nedenini çözemedi.

Fakat bir süre sonra bölgeye gönderilen elektrik tamircisi Neil McDonald kesinti yaşanan saatlerde bir sığırcık sürüsünün elektrik direkleri üzerindeki dansını görünce sorunun kaynağını da bulmuş oldu.

Sığırcık sürüsünün tellere hep birlikte konması ve kalkması tellerin sallanmasına ve çevredeki yaklaşık 50 eve birkaç dakikalığına elektrik verilememesine yol açıyordu.

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden McDonald, "14 yıldır bu işi yapıyorum, ilk defa böyle bir sorunla karşılaştım" dedi ve ekledi:

"Bu müthiş kuşlar gökyüzünde güzel figürler sergiliyordu.

"Kuşlar küçük olsa da sayıca çoklar ve ağırlıkları kabloların sallanmasına yol açıyor.

"Direkler arasında üç kablo var ve kablolar sallanınca birbirine temas ediyor.

"Temasın ardından elektrik 10 saniyeliğine kesiliyor.

"Bu olay çok sık yaşandığı için bazen daha uzun kesintiler ve daha büyük hasarlara da yol açabiliyor."





McDonald şirketinin Kuşların Korunması İçin Kraliyet Topluluğu ile birlikte çalışarak kuşları tellerden uzak tutmaya çalışacağını söyledi.

Bunun için kullanılabilecek yöntemler arasında gürültülü sesler çıkarma, atmacaların ses kaydını oynatma veya sürüye başka bir yerde tünek hazırlama gibi seçenekler var.

McDonald "Daha önce kuğuların tüneme bölgelerini başarıyla değiştirmiştik. Umarım sığırcıklarınkini de güvenli bir şekilde değiştirebiliriz" dedi.

Sığırcık sürüleri bir arada uçarken ansızın dalışa geçip sonra yükselerek "dans ediyor". Kuşlar yırtıcılara karşı güvende olmak, sıcak kalmak ve iyi beslenme alanlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için grup halinde hareket ediyor.

Akşamları tüneyecekleri noktada toplanıp bu figürleri sergiledikten sonra tüneyip geceyi orada geçiriyorlar.

Kuşların Korunması İçin Kraliyet Topluluğu'ndan Toby Wilson, sığırcıkların sayısının son dönemde yaşam alanlarının yok olması ve değişen çiftçilik pratikleri nedeniyle azaldığını, bu yüzden bu dansları görmenin de zorlaştığını söylüyor ve ekliyor:

"Tabii ki enerji dağıtımına dair ihtiyaçları kabul ediyoruz. Kuşların yakınlarda başka bir noktaya tünemesinin hassas ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini umuyoruz.

"SP Energy Network ile bu konuda çalışmaktan mutluluk duyuyoruz."

İskoçya'daki gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı
İskoçya'daki gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı

İskoçya, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İskoçya'daki gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Vedat Muriqi yeniden sakatlandı ve 1 ay forma giyemeyecek Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar İranlı muhalif Habib Chaab'ın İstanbul'dan Tahran'a kaçırılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı: Hepimiz çok korktuk, çocuklar da vardı İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti
Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti         
14:30
Abisini koronavirüs nedeniyle kaybeden Cansu Taşkın, hakkındaki iddialara isyan etti Abisini koronavirüs nedeniyle kaybeden Cansu Taşkın, hakkındaki iddialara isyan etti         
14:08
Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı         
13:52
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Seren Serengil, canlı yayında kendisine Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti         
12:02
11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi         
11:21
Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor         
11:07
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti         
10:31
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 14:46:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İskoçya'daki gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei