Son Dakika Haberleri: İskoçya'dan Boris Johnson'a 'bağımsızlık' uyarısı
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İskoçya'dan Boris Johnson'a 'bağımsızlık' uyarısı

23 dakika önce

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Sturgeon, "İskoçya hükümeti olarak, halkımıza bağımsız ülke olma şansını vermeye dönük hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" dedi.

İskoçya'dan Boris Johnson'a 'bağımsızlık' uyarısı, System.String[]
İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Sturgeon, "İskoçya hükümeti olarak, halkımıza bağımsız ülke olma şansını vermeye dönük hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:02 
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