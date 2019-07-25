İskoçya'dan Boris Johnson'a 'bağımsızlık' uyarısı
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İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Sturgeon, "İskoçya hükümeti olarak, halkımıza bağımsız ülke olma şansını vermeye dönük hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" dedi.
İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Sturgeon, "İskoçya hükümeti olarak, halkımıza bağımsız ülke olma şansını vermeye dönük hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:02
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