İskoçya'dan Boris Johnson'a 'bağımsızlık' uyarısı
2 saat önce
İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Sturgeon, "İskoçya hükümeti olarak, halkımıza bağımsız ülke olma şansını vermeye dönük hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" dedi.
İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Sturgeon, "İskoçya hükümeti olarak, halkımıza bağımsız ülke olma şansını vermeye dönük hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47
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