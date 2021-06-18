İskoçya'dan İngiltere'ye geçit yok

EURO 2020 D Grubu 2'nci maçında İngiltere, İskoçya ile 0-0 berabere kaldı.

EURO 2020 D Grubu 2'nci maçında İngiltere, İskoçya'yı konuk etti. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla İngiltere puanını 4'e yükseltirken, İskoçya da turnuvadaki ilk puanını aldı.

GRUPTAKİ SON MAÇLAR

İngiltere, D Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı konuk edecek. İskoçya ise Hırvatistan ile mücadele edecek.