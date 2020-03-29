İskoçya Dışişleri Bakanı Jack, kendisini karantina altına aldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kabinesinden olan İskoçya Dışişleri Bakanı Alister Jack, hafif koronavirüs (Covid-19) semptomları gösterdiği için kendisini evinde karantina altına aldı.

İngiltere hükümetinden 3'üncü kabine üyesi de koronavirüs semptomları gösterdiği için kendisini karantina altına aldı. İskoçya Dışişleri Bakanı Alister Jack, koronavirüs testi yapılmadığını ancak kendisinde hafif ateş ve öksürük belirtileri olduğunu söyledi.

Alister Jack, yaptığı açıklamada, "Son 24 saat içinde, koronavirüs ile ilişkili hafif semptomlar geliştirdim. Tıbbi rehberlik doğrultusunda, kendi kendimi karantina altına alıyorum ve evden çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un koronavirüs testleri geçtiğimiz günlerde pozitifi çıkmıştı. Daha sonra İngiltere Hükümeti Baş Tıbbi Danışman Prof. Dr. Chris Whitty de kendisinde koronavirüs belirtileri olduğunu açıklamıştı.

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Hükümet, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla herkese 'iki metre mesafe' kuralı tavsiyesinde bulunmuştu ancak Alister Jack, Çarşamba günü kabine toplantısı sırasında Johnson ve Hancock ile birlikte oturmuştu.