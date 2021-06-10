İskoçya ekibi Celtic'te Ange Postecoglou dönemi

Avustralya'nın Brisbane Roar, Melbourne Victory ekipleri ile Avustralya Milli Takımı'nda görev alan Postecoglou, son olarak Japonya takımı Yokohama Marinos'u çalıştırmıştı.

Celtic Kulübü, 55 yaşındaki Yunanistan doğumlu Avustralyalı çalıştırıcı Postecoglou ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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