İskoçya ilkokulda Galce öğrenme şartı getiriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İskoçya ilkokulda Galce öğrenme şartı getiriyor - Son Dakika Dünya

İskoçya ilkokulda Galce öğrenme şartı getiriyor

6 saat önce

İskoçya’nın bir bölgesinde artık veliler, ilkokullarda Galce yerine İngilizce seçme seçeneğinden mahrum olacak.

İskoçya ilkokulda Galce öğrenme şartı getiriyor, System.String[]

İskoçya'nın bir bölgesinde artık her ilkokul talebesine Galce öğrenme koşulu geliyor.


İskoçya'nın kuzey doğusundaki Western Isles bölgesinde artık veliler, ilkokullarda ana dil olarak Galce yerine İngilizce seçme seçeneğinden mahrum olacak.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:34 
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