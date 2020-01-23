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İskoçya ilkokulda Galce öğrenme şartı getiriyor
6 saat önce
İskoçya’nın bir bölgesinde artık veliler, ilkokullarda Galce yerine İngilizce seçme seçeneğinden mahrum olacak.
İskoçya'nın bir bölgesinde artık her ilkokul talebesine Galce öğrenme koşulu geliyor.
İskoçya'nın kuzey doğusundaki Western Isles bölgesinde artık veliler, ilkokullarda ana dil olarak Galce yerine İngilizce seçme seçeneğinden mahrum olacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:34
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