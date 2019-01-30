İskoçya Kraliçesi Mary" 1 Şubat'ta Vizyonda

İskoçya Kraliçesi Mary Stuart'ın hayatını anlatan "İskoçya Kraliçesi Mary" adlı film, 1 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

İskoçya Kraliçesi Mary Stuart'ın hayatını anlatan "İskoçya Kraliçesi Mary" adlı film, 1 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.



Orijinal adı "Mary Queen of Scots" olan filmin basın gösterimi, Kanyon AVM'de yapıldı.



Filme ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan sinema yazarı Atilla Dorsay, İngiltere tarihinin Osmanlı tarihi gibi birçok dramatik olaylarla dolu olduğunu söyledi.



Dorsay, "İskoçya Kraliçesi Mary"de İngiltere tarihinin en dramatik döneminin ele alındığına işaret ederek, "İngiliz oyuncular bu dönemi çok özenle anlatmışlar. Bize çok uzak bir çağ ama bugün için bile o dönemden alacağımız dersler var diye düşünüyorum." dedi.



"Bu film, 'Tarihi film nasıl yapılır?' sorusunun cevabı gibi"



Sinema yazarı Gökşen Aydemir ise demokrasiye giden yolların kan ile yazıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bugün medeniyetin beşiği dediğimiz Britanya yarım adasının, acı ve vahşetle dolu bir dönemini konu alan bu film, 'Tarihi film nasıl yapılır?' sorusunun cevabı gibi. Tarihi gerçeklik ile kurmacanın çetin ikilemini birleştirirken, görsellikten de vazgeçmemiş. İktidar hikayeleri daha çok erkekler üzerine kurulur. Fakat filmde tarihi gerçekliklere dayanan bir kadının, iktidar hikayesini seyrediyoruz. Leziz bir seyir deneyimi."



Film hakkında



Yönetmen koltuğuna Josie Rourke'un oturduğu filmin senaryosunu Beau Willimon kaleme aldı.



Filmin oyuncu kadrosunda Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, Joe Alwyn, Gemma Chan, Martin Compston, Ismael Cordova, Brendan Coyle, Ian Hart, Adrian Lester, James McArdle, David Tennant ve Guy Pearce yer alıyor.



Tarihi ve dram türündeki, 1 Şubat Cuma günü vizyona girecek filmin konusu ise özetle şöyle:



"16 yaşında Fransa Kraliçesi olan Mary Stuart, 18 yaşında dul kalır ve omuzlarına yeniden evlenme baskısı yüklenir. Ancak Mary'nin buna hiç niyeti yoktur. Genç kadın bunun yerine, yurdu İskoçya'ya geri döner ve hakkı olan tahtı geri ister. Fakat İskoçya ve İngiltere'nin yönetimi, etkileyici genç Kraliçe Elizabeth'in yönetimi altındadır. İki genç kraliçe, birbirlerinden bambaşka hayatlar yaşasa ve çok farklı karakterlerde olsalar da, ilk başta omuz omuza vererek iki ülkede barışı sağlamayı hedeflerler. Ancak zamanla kıskançlık ve hırs ön plana çıkmaya başlar. İki genç kadın, erkek egemen bir dünyada, hem tahtta hem de aşkta rakip konumundayken, bağımsızlığa karşı evlilik oyununu nasıl oynayacaklarına karar vermelidir. Bu süreçte yaşanan ihanetler, isyanlar ve entrikalar tarihin akışını belirleyecektir."

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