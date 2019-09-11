İskoçya mahkemesi İngiltere Parlamentosu'nun askıya alınmasını hukuk dışı buldu

İskoçya'nın yönetim merkezi Edinburgh'da yapılan bir başvuruyu ele alan mahkeme, Başbakan Boris Johnson'un Parlamento'yu yeni yasama yılından önce 5 hafta süreyle askıya alma kararını hukuka aykırı buldu.

Farklı partilerden milletvekilleri tarafından mahkemeye götürülen başvuruda hükümetin Parlamento'yu askıya alma kararının hukuk dışı ve anti demokratik olduğu söyleniyordu.

İskoçya'nın en yüksek mahkemesinde üç yargıçtan oluşan heyet, hukuk dışılık iddiasının yerinde olduğuna karar verdi.

İngiltere hükümeti Parlamento'nun askıya alınmasının politik bir karar olduğunu ve hukukun alanına girmediğini savunuyor.

İngiltere Parlamentosu'nun İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını düzenleyen bir anlaşma için tanınan sürenin dolmasına yani 31 Ekim tarihine çok az bir süre kala adet olduğundan çok daha uzun bir süre kapatılması kararı muhalefet partileri, hatta Muhafazakar Parti'nin kendi içinden eleştiler almıştı.

Ana muhalefet İşçi Partisi bu kararı "darbe" olarak nitelemiş ve Muhafazakar Başbakan Boris Johnson'un AB'den anlaşmasız bir ayrılığı hızla sağlamak için bu yola başvurduğunu ileri sürmüştü.

Fakat mahkemenin bu kararıyla Parlamento'nun faaliyetlerini askıya alan kararın iptali söz konusu olmayacak.

Kararın gelecek hafta salı günü İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne gitmesi bekleniyor.