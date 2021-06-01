İskoçya Milli Takımı'nda John Fleck'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fleck, yarın Portekiz 'de Hollanda ile oynanacak hazırlık maçında sahada olamayacak.

İskoçya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, İspanya 'daki kamp sırasında yapılan testlerden sonra Fleck'in koronavirüse yakalandığı bildirildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda mücadele edecek olan İskoçya Milli Takımı'nda futbolcu John Fleck'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

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