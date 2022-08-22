Dünyanın en büyük görsel sanat festivali sayılan Edinburgh Fringe nedeniyle başkent çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin yanı sıra birçok sanatçıyı ağırlıyor.

Şehrin birçok noktasında biriken çöp yığınları nedeniyle meydan gelebilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor.

Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İskoçya'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu - Son Dakika

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