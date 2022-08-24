Edinburgh'ta temizlik işçilerinin grevi 6 gündür sürüyor - Son Dakika
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Edinburgh'ta temizlik işçilerinin grevi 6 gündür sürüyor

24.08.2022 17:14

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta temizlik işçilerinin 6 gündür grev yapması nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta temizlik işçilerinin 6 gündür grev yapması nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu.

Avrupa'nın tarihi kentlerinden İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta maaşlarına zam yapılmasını talep eden temizlik işçileri 18 Ağustos'ta greve başladı. Günlerdir devam eden ve 30 Ağustos'ta bitmesi beklenen grev nedeniyle turistik kentin sokakları çöp yığınlarıyla doldu.

İşçi sendikaları ilk olarak teklif edilen yüzde 3,5'lik artışı kabul etmeyince teklif yüzde 5'e çıkarıldı. Sendikalar, teklifin detayları ve düşük ücretle çalışan işçilerin bu zamlardan nasıl etkileneceği konusunda yetkililerden bilgi istedi.

Yerel yönetime bağlı Cosla, dün sendikalarla verimli bir toplantı yapıldığını açıkladı. Ancak 3 sendika ise henüz uzlaşmaya varılmadığını ve İskoç hükümetinden daha fazla fon talep ettiklerini belirtti. - EDINBURGH

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Edinburgh'ta temizlik işçilerinin grevi 6 gündür sürüyor - Son Dakika

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