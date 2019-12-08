Son Dakika Haberleri: İskoçya'nın Glasgow şehrinin sokaklarını 'Noel Babalar' bastı
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İskoçya'nın Glasgow şehrinin sokaklarını 'Noel Babalar' bastı

6 saat önce

İskoçya'nın Glasgow şehrinin sokaklarını 'Noel Babalar' bastı

İskoçya'nın Glasgow şehrinin sokaklarını 'Noel Babalar' bastı, System.String[]

İskoçya'nın Glasgow şehrinin sokaklarını 'Noel Babalar' bastı.


Kent merkezini kırmızı renge bürüyen gönüllü atletler yardıma muhtaç kimsesizler için kilometrelerce koştu. Noel Baba kostümleri ile koşan sporculara köpekler de eşlik etti.

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Glasgow, Noel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:29 
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