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İskoçya'nın Glasgow şehrinin sokaklarını 'Noel Babalar' bastı
6 saat önce
İskoçya'nın Glasgow şehrinin sokaklarını 'Noel Babalar' bastı
İskoçya'nın Glasgow şehrinin sokaklarını 'Noel Babalar' bastı.
Kent merkezini kırmızı renge bürüyen gönüllü atletler yardıma muhtaç kimsesizler için kilometrelerce koştu. Noel Baba kostümleri ile koşan sporculara köpekler de eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:29
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