İskoçya'nın Glasgow şehrinin sokaklarını 'Noel Babalar' bastı.



Kent merkezini kırmızı renge bürüyen gönüllü atletler yardıma muhtaç kimsesizler için kilometrelerce koştu. Noel Baba kostümleri ile koşan sporculara köpekler de eşlik etti.