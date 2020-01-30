İskoçya Parlamentosu Birleşik Krallık'tan ayrılık referandumu teklifini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İskoçya Parlamentosu Birleşik Krallık'tan ayrılık referandumu teklifini kabul etti - Son Dakika Dünya

İskoçya Parlamentosu Birleşik Krallık'tan ayrılık referandumu teklifini kabul etti

6 saat önce

İngiltere ile Avrupa Birliği'nden ayrılma konusunda fikir ayrılığı yaşayan İskoç hükümetinin parlamentoya sunduğu teklif 64'e karşı 54 oyla kabul edildi

İskoçya Parlamentosu Birleşik Krallık'tan ayrılık referandumu teklifini kabul etti, System.String[]

İskoçya Parlamentosu İngiltere'den ayrılmak için yeni bir referandum düzenleme teklifini kabul etti.


İngiltere ile Avrupa Birliği'nden ayrılma konusunda fikir ayrılığı yaşayan İskoç hükümetinin parlamentoya sunduğu teklif 64'e karşı 54 oyla kabul edildi.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:33 
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