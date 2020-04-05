İskoçya Tıp Danışmanı Calderwood, sokağa çıkma yasağını ihlal edince polis tarafından uyarıldı - Son Dakika

İskoçya'da sokağa çıkma yasağına uymayan Tıp Danışmanı Dr. Catherine Calderwood polis tarafından uyarıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 200 bin kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü salgını nedeniyle çok sayıda ülke, salgına karşı sokağa çıkma yasağı uyguluyor. İskoçya'da Tıp Danışmanı Dr. Catherine, sokağa çıkma yasağına rağmen ailesiyle beraber Edinburgh'daki evlerine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Fife bölgesindeki ikinci evlerini ziyaret ettiği gerekçesiyle polis tarafından uyarıldı. Dr. Calderwood ve ailesinin seyahatinin fotoğrafı basında yer almıştı. Yoğun eleştirilere maruz kalan Dr. Calderwood, ülkedeki bazı kesimler tarafından da istifaya davet edildi. Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından uyarılan Dr. Calderwood yaptığı açıklamada, özür dileyerek görevine odaklanacağını bildirdi.

İskoçya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polislerin Calderwood'u uyardığı ifade edilerek, "Makul bir mazeret olmadan evden çıkmamaya ilişkin yasal talimatlar herkes için geçerlidir. Bireyler kendi durumlarına göre kişisel muafiyet uygulamamalıdır. Herkesin bu gereksinimlere uyması çok önemlidir" denildi.

(İHA)