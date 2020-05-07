İskoçyalı baba 60 gündür ayrı kaldığı kanser kızına böyle kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya İskoçyalı baba 60 gündür ayrı kaldığı kanser kızına böyle kavuştu - Son Dakika Dünya

İskoçyalı baba 60 gündür ayrı kaldığı kanser kızına böyle kavuştu

30 dakika önce

İskoçya'da 60 günlük koronavirüs (Covid-19) karantinası nedeniyle lösemi hastası 4 yaşındaki kızından ayrı kalmak zorunda kalan baba, çalıştığı iş yerinden ücretsiz izne çıkarılınca tekrar eve döndü.

İskoçyalı baba 60 gündür ayrı kaldığı kanser kızına böyle kavuştu, System.String[]

İskoçya'da 60 günlük koronavirüs (Covid-19) karantinası nedeniyle lösemi hastası 4 yaşındaki kızından ayrı kalmak zorunda kalan baba, çalıştığı iş yerinden ücretsiz izne çıkarılınca tekrar eve döndü. Yaklaşık 2 aydır ayrı kalan baba ve küçük kızı arasında yaşanan duygusal anlar kameraya kaydedildi.

İskoçya, bir baba ile 4 yaşındaki çocuğunun 60 günlük karantinadan sonra kavuştuğu anı konuşuyor. İskoçya'nın Falkirk kasabasında yaşayan aile, bu süreç içerisinde kızları Mila'yı tehlikeye atmamak için baba Scott'ın evden taşınması kararı aldı.

KIZINI TEHLİKEYE ATMAK İSTEMEYEN BABA EVDEN TAŞINDI

Yaklaşık 2 aydır evinden ve Mila'dan uzakta kalan baba Scott her gün evlerinin bahçesine gidip, kapı aralığından Mila'yı görüyor ve pencereden de evin içindeki kızını izliyordu. Anne Lynda ise bu süreçte kızı Mila'nın camın ardındaki babasını öperken bir fotoğrafını paylaşarak, sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

BABA VE KIZIN DUYGUSAL ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Koronavirüs salgını nedeniyle normalleşmeyi fırsat bilen Scoot soluğu kızının yanında aldı. İş yerinden ücretsiz izne çıkarılan Scott kızı Mila'ya sürpriz yaptı. Koronavirüs taşımadığına emin olan baba tekrar eve dönme kararı aldı. Her zamanki gibi evlerinin bahçesine gidip camdan kızını izleyen baba daha sonra kapıyı açarak, içeriye girdi. Yaklaşık 2 aydır birbirlerinden uzak kalan baba ve lösemi hastası küçük kızı arasında yaşanan duygusal anlar kameraya yansıdı. Baba ve kızın uzun süre birbirine sarıldığı görülürken, bu anlar ülkede gündem oldu.


Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 05:25 Kaynak: DHA


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