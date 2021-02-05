(İŞKODRA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Arnavutluk'un İşkodra Şehrini Ziyaret Etti - Son Dakika

(İŞKODRA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Arnavutluk'un İşkodra Şehrini Ziyaret Etti

05.02.2021 22:22

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Arnavutluk'un İşkodra şehrini ziyaret etti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk'un kuzeyinde yer alan İşkodra şehrini ziyaret etti.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Arnavutluk'un İşkodra şehrini ziyaret etti

İŞKODRA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk'un kuzeyinde yer alan İşkodra şehrini ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Arnavutluk temaslarının ikinci gününde ülkenin kuzeyinde bulunan İşkodra şehrini ziyaret etti. İşkodra ziyareti kapsamında önce Ebubekir Camii'nde Cuma namazını kılan Şentop, daha sonra Marubi Fotoğraf Müzesi'ni gezdi. Müze ziyareti sonrasında Şentop, Türkiye'deki Hüdayi Vakfı tarafından desteklenen İşkodra Hacı Şeh Şamia Medresesi'ni ziyaret etti. Şentop, burada yaptığı konuşmada, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imam hatipli olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın medresenin ilkokul binasının açılışına telekonferans ile katıldığını dile getirdi.

Türkiye ve Arnavutluk'un ilişkilerini pekiştirmeye devam eden iki dost olduğunu belirten Şentop, "Aradan geçen yıllara ve bazı kesintilere rağmen bugün dostluk ve kardeşlik bayrağını birlikte yükseltmenin sevincini yaşıyoruz. Sevgili gençler, dünya çok hızlı değişiyor. Ülkeler arasındaki işbirlikleri eskisine göre daha fazla önem taşımaya başladı. Küresel salgın sürecinde ülkeler arasında işbirliği veya rekabetin ne kadar önemli olduğunu gördük. Türkiye, bu zor günlerde tüm dünyaya ve özellikle balkan ülkelerine tıbbi yardım gönderen büyük ve değerli istisnai bir örnek oldu" dedi. Şentop, konuşmasının devamında Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin salgın döneminde daha da geliştiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin giderek artmaya devam ettiğini ifade eden Şentop, "Tarihsel bağlarımız sebebiyle Arnavut kardeşlerimizle öteden beri dostane bir şekilde, birbirimizin kültürünü yaşatacak şekilde bir arada yaşamayı başarmışız ve bunu sürdürmekteyiz" dedi. Arnavutların hiç olmayacak bir şeyi anlatmak için kullandığı bir deyim olan 'Çık şu dirseğime de İstanbul'u gör' deyimini hatırlatan Şentop, iki ülke arasındaki dostluğun gelişmesiyle İstanbul'un artık Arnavutlar için çok yakın olduğunu söyledi.

Şentop ve beraberindeki heyet, medrese ziyaretinin ardından İşkodra kentinde Müslümanları korumak için şehit düşen Hasan Rıza Paşa anıtına çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreninde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitler için önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da Türkiye ve Arnavutluk Milli Marşları okundu.

Çelenk bırakma törenin ardından TBMM Başkanı Şentop, İşkodra şehrindeki Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti ve iki günlük ziyareti tamamlayarak Türkiye'ye dönmek üzerine havalimanına uğurlandı.

(İŞKODRA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Arnavutluk'un İşkodra Şehrini Ziyaret Etti
(İŞKODRA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Arnavutluk'un İşkodra Şehrini Ziyaret Etti
(İŞKODRA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Arnavutluk'un İşkodra Şehrini Ziyaret Etti
(İŞKODRA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Arnavutluk'un İşkodra Şehrini Ziyaret Etti

Mustafa Şentop, DOST Partisi, Türkiye, Çelenk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (İŞKODRA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Arnavutluk'un İşkodra Şehrini Ziyaret Etti - Son Dakika


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