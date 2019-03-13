İŞKUR, 1,25 milyon kişiye aracılık yaptı
1 saat önce
İŞKUR Genel Müdür Vekili Uzunkaya, geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık edildiğini açıkladı.
İŞKUR Genel Müdür Vekili Uzunkaya, geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık edildiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:35
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