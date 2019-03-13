Son Dakika Haberleri: İŞKUR, 1,25 milyon kişiye aracılık yaptı

İŞKUR, 1,25 milyon kişiye aracılık yaptı

1 saat önce

İŞKUR Genel Müdür Vekili Uzunkaya, geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık edildiğini açıkladı.

İŞKUR, 1,25 milyon kişiye aracılık yaptı, System.String[]
İŞKUR Genel Müdür Vekili Uzunkaya, geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık edildiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:35 

CEO, İŞKUR, Ekonomi
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