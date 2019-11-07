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Son Dakika Güncel İŞKUR 10. Olağan Genel Kurulu

İŞKUR 10. Olağan Genel Kurulu

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ülkemizin işgücü piyasasının nabzını tutmak ve geleceğin istihdam politikalarına şekil vermek için 8 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek İŞKUR Olağan Genel Kurulu'nda önümüzdeki iki yılda hayata geçireceğimiz politikaları ele alacağız.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ülkemizin işgücü piyasasının nabzını tutmak ve geleceğin istihdam politikalarına şekil vermek için 8 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek İŞKUR Olağan Genel Kurulu'nda önümüzdeki iki yılda hayata geçireceğimiz politikaları ele alacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, İŞKUR 10. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İŞKUR Genel Kurulu'nun Türkiye'nin ekonomik ve sosyal politikalarına uyumlu ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla 8 Kasım'da Ankara'da toplanacağını bildiren Selçuk, Genel Kurulun, istihdam politikalarına yön vermek üzere sosyal taraflarla kamu kurumlarını 10. kez bir araya getireceğini belirtti.

Kurula 50'nin üzerinde sosyal taraf ile kamu kuruluşundan 500'ren fazla temsilcinin katılım sağlayacağını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Ülkemiz iş gücü piyasasının ana aktörlerinin bir araya geleceği organizasyonda, son iki yıl içinde ortaya çıkan gelişmeler değerlendirilecek. Bununla beraber önümüzdeki dönemlerde istihdamın korunması, yaygınlaştırılması ve işsizliğin azaltılması gibi konularda atılması gereken adımlar ele alınacak. Ülkemizin iş gücü piyasasının nabzını tutmak ve geleceğin istihdam politikalarına şekil vermek için 8 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek İŞKUR Olağan Genel Kurulu'nda önümüzdeki iki yılda hayata geçireceğimiz politikaları ele alacağız."

Ankara, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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