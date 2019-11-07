Son Dakika Haberleri: İŞKUR 10. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapılacak
Son Dakika Politika İŞKUR 10. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapılacak

İŞKUR 10. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapılacak

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'deki en önemli sosyal diyalog platformlarından birisi olan İŞKUR Genel Kurulunun istihdam politikalarına yön vermek üzere sosyal taraflar ile kamu kurumlarını 10. kez bir araya getireceğini söyledi.

İŞKUR 10. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapılacak, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'deki en önemli sosyal diyalog platformlarından birisi olan İŞKUR Genel Kurulunun istihdam politikalarına yön vermek üzere sosyal taraflar ile kamu kurumlarını 10. kez bir araya getireceğini söyledi.


Bakan Selçuk, İŞKUR Genel Kurulunun Türkiye'nin ekonomik ve sosyal politikalarına uyumlu ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla 8 Kasım tarihinde Ankara'da toplanacağını açıkladı. Kurula 50'nin üzerinde sosyal taraf ve kamu kuruluşundan 500'ün üzerinde temsilcinin katılım sağlayacağını ifade eden Bakan Selçuk, "Ülkemiz işgücü piyasasının ana aktörlerinin bir araya geleceği organizasyonda son iki yıl içinde ortaya çıkan gelişmeler değerlendirilecektir. Bununla beraber önümüzdeki dönemlerde istihdamın korunması, yaygınlaştırılması ve işsizliğin azaltılması gibi konularda atılması gereken adımlar ele alınacaktır" dedi. - ANKARA

Türkiye, Ankara, İŞKUR, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbol ekonomisinde kripto para kullanımı yaygınlaşıyor
Fatih'te intihar eden kardeşler olayında yürek yakan ayrıntı! Tek çalışan Oya Yetişkin'di Otizmli çocuklar ve aileleriyle sorun yaşayan veliler iddiaları yalanladı: Olay saptırılıyor İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:01:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İŞKUR 10. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]