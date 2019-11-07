İŞKUR 10. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'deki en önemli sosyal diyalog platformlarından birisi olan İŞKUR Genel Kurulunun istihdam politikalarına yön vermek üzere sosyal taraflar ile kamu kurumlarını 10. kez bir araya getireceğini söyledi.



Bakan Selçuk, İŞKUR Genel Kurulunun Türkiye'nin ekonomik ve sosyal politikalarına uyumlu ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla 8 Kasım tarihinde Ankara'da toplanacağını açıkladı. Kurula 50'nin üzerinde sosyal taraf ve kamu kuruluşundan 500'ün üzerinde temsilcinin katılım sağlayacağını ifade eden Bakan Selçuk, "Ülkemiz işgücü piyasasının ana aktörlerinin bir araya geleceği organizasyonda son iki yıl içinde ortaya çıkan gelişmeler değerlendirilecektir. Bununla beraber önümüzdeki dönemlerde istihdamın korunması, yaygınlaştırılması ve işsizliğin azaltılması gibi konularda atılması gereken adımlar ele alınacaktır" dedi. - ANKARA