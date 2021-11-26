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İŞKUR 11. Olağan Genel Kurulu - Son Dakika

İŞKUR 11. Olağan Genel Kurulu

26.11.2021 20:51

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, salgın döneminde kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteği kapsamında 10,4 milyon kişiye 63,8 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, salgın döneminde kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteği kapsamında 10,4 milyon kişiye 63,8 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 11. Olağan Genel Kurulu, Genel Müdürlük binasındaki konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, İŞKUR Genel Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş katıldı.

Toplantıda konuşan Soysal, sosyal diyaloğun en önemli örneklerinden biri olan İŞKUR Genel Kurulu ile devletin ekonomik ve sosyal politikalarına uyumlu istihdam politikaları oluşturulacağını, son 2 yılda uygulanan politikalara ilişkin değerlendirmelerin yapılacağını, istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi için yürütülen politikaların müzakere edileceğini söyledi.

Kovid-19 salgınının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iş gücü piyasasını etkilediğini belirten Soysal, İŞKUR'un bu süreçte oldukça proaktif ve etkin şekilde rol aldığını bildirdi.

İşten çıkarılmanın sınırlandırılmasının yanı sıra kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği uygulamaları sayesinde bu sürecin iş gücü piyasaları üzerindeki etkisinin azaltıldığını belirten Soysal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönemde kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,8 milyon kişi için 36,7 milyar lira, nakdi ücret desteği kapsamında 3,1 milyon kişi için 14 milyar lira, işsizlik ödeneği kapsamında 1,5 milyon kişi için 8,3 milyar lira, normalleşme desteği kapsamında 2 milyon kişi için 4,8 milyar lira olmak üzere toplam 10,4 milyon kişi için 63,8 milyar lira İŞKUR olarak ödeme yapılmıştır. Pandeminin etkisini azaltmak ve iş gücü piyasasında normalleşmeyi sağlamak için çok sayıda teşvik uygulamasını bu dönemde hayata geçirerek ve uygulama süresi sona erecek olan bazı teşviklerin de sürelerini uzatarak çalışanlarımızı ve işverenlerimizi destekledik."

Çalışma hayatının oldukça dinamik bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Soysal, yapılacak iş ve eylemlerde küresel ve ulusal dönüşüme uyum sağlayacak politikaların önemli olduğunu belirti.

Soysal, "Bizleri rekabetçi, yenilikçi, verimli ve gelişmiş bir ülke hedefine ulaştıracak en önemli kaynağımız sahip olduğumuz kendi iş gücümüzdür. Bu nedenle insanımızı odağımıza aldığımız hizmet anlayışımız ve sizlerin de katkılarıyla politika ve uygulamalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

"İŞKUR, iş gücü piyasasında çok önemli roller üstlendi"

İŞKUR Genel Müdürü Güldoğan ise kurulduğu günden bu yana İŞKUR'un, uyguladığı aktif ve pasif iş gücü politikalarıyla iş gücü piyasasında çok önemli roller üstlendiğini belirtti.

İş arayanlar ve işverenler arasında köprü vazifesi görmenin en temel görevleri arasında olduğunu ifade eden Güldoğan, bu görevi daha etkin şekilde yerine getirmek için başta iş başı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları olmak üzere tüm aktif politikaları en verimli şekilde uyguladıklarını bildirdi.

Güldoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İstihdamı korumak ve işsiz kalan vatandaşlarımızı desteklemek için pasif politika araçlarımızı da etkin bir şekilde uygulamaktayız. Kısa çalışma, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği gibi pasif programlarımız öncelikli olmak üzere tüm çalışmalarımızı pandemi döneminde de özveriyle yerine getirdik. Bu süreçte eski uygulamaların iyileştirilmesi ve yeni uygulamaların hayata geçirilmesi yoluyla iş arayanlarımızın, işverenlerimizin ve çalışanlarımızın yanında olduk."

Gelişen dünyaya ayak uydurmak adına hizmetleri dijital ortama taşıdıklarını kaydeden Güldoğan, bu sayede iş arayanların ve işverenlerin hizmetlere daha kolay ulaşmalarını sağladıklarını dile getirdi.

Gelecek dönemde tüm yönetici ve personelle daha çok sahada olacaklarını, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını yerinde tespit edeceklerini anlatan Güldoğan, Genel Kurul'da belirlenen yeni stratejiler sayesinde gelecek yıllarda daha da verimli çalışmalar yapacaklarını ümit ettiğini söyledi.

"Son 1 yılda 1,2 milyon vatandaşımız işe yerleştirilmiş"

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol da İŞKUR'un ülkenin istihdamı ve kalkınmasındaki özel rolüne değinerek salgın dönemindeki destekleri için İŞKUR yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Akkol, "Son 1 yılda 1,2 milyon vatandaşımız işe yerleştirilmiş. 500 bin vatandaşımız eğitim programlarından yararlanmış. Salgın süresince sadece 16 ayda 8 milyon çalışanımıza kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği verilmiş. Rakamlar muazzam. İl il bakarsak da, İstanbul hariç, 80 ilin nüfusundan daha fazla vatandaşa çok kısa süre içinde dokunmuş İŞKUR'umuz." diye konuştu.

Kadın istihdamı konusundaki gelişmelere işaret eden Akkol, son 10 yılda kadın iş gücüne katılım oranının yüzde 25'ten yüzde 34'e yükseldiğini ancak salgının kadınların işini artan sorumlulukları nedeniyle zorlaştırdığını söyledi.

Daha fazla kadın istihdamı için projelere ihtiyaç olduğunu belirten Akkol, bu konuda sadece İŞKUR'un değil işverenler olarak kendilerinin de sorumluluklarının bulunduğunu belirtti.

Gençlerin iş dünyasından beklentilerine dikkati çeken Akkol, TİSK olarak bu konuda çeşitli projelerle ülkeye destek olmaya çalıştıklarını anlattı.

İŞKUR 11. Olağan Genel Kurulu
İŞKUR 11. Olağan Genel Kurulu
İŞKUR 11. Olağan Genel Kurulu
İŞKUR 11. Olağan Genel Kurulu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İŞKUR 11. Olağan Genel Kurulu - Son Dakika


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