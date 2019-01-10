İşkur, 2018 Yılında 5 Bin Kişiyi İşe Yerleştirdi

İşkur Adıyaman İl Müdürü Emin Yücekaya, 2018 yılı içerisinde 5 bin 90 kişinin işe yerleştirildiğini, TYP kapsamında ise 3 bin kişinin istihdam edildiğini açıkladı.

İşkur Adıyaman İl Müdürü Emin Yücekaya, 2018 yılı içerisinde 5 bin 90 kişinin işe yerleştirildiğini, TYP kapsamında ise 3 bin kişinin istihdam edildiğini açıkladı.



2018 yılı içerisinde 40 bin 210'u erkek, 31 bin 761'i kadın olmak üzere 71 bin 971 kişi İşkur'a başvuruda bulunurken, bu kişilerden 11 bin 160 kişinin iş talebinde bulundu. Adıyaman'da 64 bin 644 olan kayıtlı iş gücü, 43 bin 111 kayıtlı işsiz bulunuyor. Yıl içerisinde 3 bin 984 kişiye işsizlik ödeneğinden 12 milyon 348 milyon TL ödeme yapıldı.



İşkur Adıyaman İl Müdürü Emin Yücekaya, yıl içerisinde yapılan faaliyetler ile ilgili olarak, "2018 yılı ülkemizin ekonomik sorunla mücadele ettiği bir yıl oldu. Yıl ortasında başlayan ve yıl sonuna kadar etkili olan bir ekonomik dalgalanma yaşandı. Bu iş piyasasına da yansıdı. Ama biz önceki yıllara oranla hem işe yerleştirme rakamlarında hem piyasada hareketlilik açısında yüzde 20'ler düzeyinde artış sağladık. Yıl içerisinde 4 bin 678 kişi hedeflemiştik, yüzde 109 ile 5 bin 82 kişi İşkur aracılığıyla iş sahibi oldu.



Yıl içerisinde 2 bin 183 işletmeyi ziyaret ederek danışmanlık desteği verdik. İş arayan 32 bin kişiyle görüşme gerçekleştirdik. 3 bin 487 kişiyi çeşitli mesleki eğitim kurslarından geçirdik. İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 3 bin 942 gerçekleşme sağlandı. Yıl içerisinde 350 olan girişimcilik hedefini 438 girişimciyle yüzde 125'lik gerçekleşme, eğitim kurumu ziyaret sayısı ise 142 olarak gerçekleşti.



Adıyaman sanayisinin yüzde 60'ını tekstil konfeksiyon oluşturmakta ama 2 sigortalı çalıştıran tüm işletmelerin neredeyse hepsini programdan yararlandırdık. Zor zamanda üreticinin desteklenmesi amacıyla önemli bir programdır. Hizmet sektöründe 3 ay, sanayi sektöründe 6 ay, geleceğin mesleklerinde ve basın sektöründe ise 9 ay olmak üzere buralarda staj yapan kişileri destekliyoruz. Bu kişilerin tamamı özel sektörde çalışıyor" açıklamasında bulundu.



Yücekaya, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında ise 3 bin kişinin işe alındığını belirterek, "Samsat depreminden dolayı 700 kişi Samsat'ta, diğer kişiler ise il genelinde bu programdan yararlandı. 2019 yılı içerisinde 2 bin kişi TYP'den faydalanacak" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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