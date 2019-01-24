Son Dakika Haberleri: İşkur, 26 Bin 317 Kişiyi İşe Yerleştirdi

İşkur, 26 Bin 317 Kişiyi İşe Yerleştirdi

55 dakika önce

İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü, geçen yıl 26 bin 317 kişiyi işe yerleştirdi.

İşkur, 26 Bin 317 Kişiyi İşe Yerleştirdi, System.String[]
İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü, geçen yıl 26 bin 317 kişiyi işe yerleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı birinci olağan ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi.

İstihdam verilerinin değerlendirildiği toplantıda, İŞKUR İl Müdürlüğüne işverenler tarafından geçen yıl 35 bin 272 kişilik açık iş gücü talebinde bulunulduğu, yine aynı yıl içerisinde 26 bin 317 kişinin işe yerleştirildiği belirtildi.

Buna göre işe yerleştirilenlerin sayısında geçen yıla göre yüzde 21,9 artış gerçekleşirken, işe yerleştirilen kadın sayısının 8 bin 985 olduğu, 10 bin 69 gencin de aynı dönemde işe alındığı vurgulandı.

Kentte istihdamın korunması ve iş gücünün istihdam edilebilirliğinin arttırılması amacıyla düzenlenen kurs ve programlardan ise 14 bin 729 kişi yararlandı. Bu kurs ve programlar için geçen yıl 62 milyar 923 milyon 689 lira ödenek kullanıldı.

Ayrıca İŞKUR tarafından alınan kararla, bu yıl ilk etapta 10 bin 55 kişi düzenlenecek kurs ve programlardan yararlanabilecek.

Şubatta bin kişi işe yerleştirilecek

Toplantıda konuşan Vali Nayir, İŞKUR'un kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarını kolaylaştırıldığını belirtti.

İstihdamı arttırma tedbirlerinin yanında sektörel bazda istihdamın korunmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini bildiren Nayir, geçici olarak üretimlerini azaltmak zorunda kalan işletmelerin İŞKUR'un kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceklerini, bu ödeneğin 3 ay süreyle ödenebildiğini, söz konusu sürenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 aya kadar uzatılabildiğini kaydetti.

Vali Nayir, toplum yararına olan programlarda bu ay 800 kişinin işe başlatıldığını, şubat ayında da bin kişinin işe yerleştirileceğini bildirdi.

Toplantıda, İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Volkan Öz ve İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya da değerlendirmelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Sakarya, İŞKUR, Güncel
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