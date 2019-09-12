İŞKUR, 8 ayda 379 bin işsize eğitim verdi
29 dakika önce
İŞKUR, işsizlerin mesleki niteliğini geliştirme kapsamında ocak-ağustos döneminde düzenlediği kurs ve eğitim programlarıyla 379 binden fazla kişiye eğitim verdi.
İŞKUR, işsizlerin mesleki niteliğini geliştirme kapsamında ocak-ağustos döneminde düzenlediği kurs ve eğitim programlarıyla 379 binden fazla kişiye eğitim verdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:45
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