Son Dakika Haberleri: İŞKUR, 8 ayda 379 bin işsize eğitim verdi
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İŞKUR, 8 ayda 379 bin işsize eğitim verdi

29 dakika önce

İŞKUR, işsizlerin mesleki niteliğini geliştirme kapsamında ocak-ağustos döneminde düzenlediği kurs ve eğitim programlarıyla 379 binden fazla kişiye eğitim verdi.

İŞKUR, 8 ayda 379 bin işsize eğitim verdi, System.String[]

İŞKUR, işsizlerin mesleki niteliğini geliştirme kapsamında ocak-ağustos döneminde düzenlediği kurs ve eğitim programlarıyla 379 binden fazla kişiye eğitim verdi.

İŞKUR, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:45 
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