Son Dakika Haberleri: İŞKUR'a 3 saatte 500 kişi başvurdu
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İŞKUR'a 3 saatte 500 kişi başvurdu

52 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 40 kişiye geçici istihdam sağlanacağını duyan vatandaşlar İŞKUR'a akın etti.

İŞKUR'a 3 saatte 500 kişi başvurdu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 40 kişiye geçici istihdam sağlanacağını duyan vatandaşlar İŞKUR'a akın etti.


Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 40 kişiye geçici istihdam sağlanacağının duyurulmasından sonra Şuhut Belediyesinde bulunan İŞKUR önünde kuyruklar oluştu. 15 güvenlik, 25 temizlik personeli alımı için İŞKUR'a 3 saat içerisinde 500 kişi başvurdu. Şuhut Belediyesi içerisinde bulunan İŞKUR birimine başvurmak isteyenler daha mesai başlamadan belediye önünde toplandı. İş başvurusu yapmak isteyen yüzlerce vatandaş, iş umuduyla girdikleri sırada saatlerce bekledi.


Başvuruların 4 Ekim Cuma günü sona ereceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut, Afyon, İŞKUR, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:49 Kaynak: İHA
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