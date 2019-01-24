İşkur'a Kızan Vatandaş Valilik Önünde Taşkınlık Çıkardı
46 dakika önce
GİRESUN (İHA) – Giresun'da İŞKUR'a kızan bir kişi Valilik binası girişinde taşkınlık çıkararak eylem yaptı.
GİRESUN (İHA) – Giresun
'da İŞKUR
'a kızan bir kişi Valilik binası girişinde taşkınlık çıkararak eylem yaptı. Vücudunu çeşitli yerlerden kesen kişiyi polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu ikna ederek gözaltına aldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Giresun Valiliği
binasının girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurasına katılan bir vatandaş, kurada ismi çıkmaması üzerine önce Giresun Vali Yardımcısı Recep Uzal
ile görüşmek istedi. Ancak görüşme talebi için ertesi güne randevu verilmesine kızan vatandaş Valilik Binası önüne önünde eylem yaptı. Önce, "İş İstiyorum" diye bağırıp çağıran vatandaş daha sonra kesici aletlerle vücudunun çeşitli yerlerden kesmeye başladı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken vatandaş ikna edilmeye çalışıldı. Polisler tarafından uzun süren ikna çabalarının sonuç vermesi üzerine gözaltına alınan vatandaş önce hastaneye ardından ise karakola götürülerek ifadesi alındı. Vatandaşın ise madde bağımlısı olduğu öğrenildi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:47 Kaynak: İHA
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