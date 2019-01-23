İşkur, Afyonkarahisar'da 500 Kişiyi İşe Yerleştirecek
1 saat önce
Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, uzun süre işsiz olan kişileri tekrar iş hayatına kazandırmak için 500 kişinin Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında resmi kurum ve kuruluşlara yerleştirileceğini söyledi.
Afyonkarahisar İŞKUR
İl Müdürü Ahmet Karakaya
, uzun süre işsiz olan kişileri tekrar iş hayatına kazandırmak için 500 kişinin Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında resmi kurum ve kuruluşlara yerleştirileceğini söyledi.
Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'daki 59 kuruma 6 ay süreli personel alımı yapılacağını ifade etti.
2018 yılında 3 bin 523 işsizin TYP'den yararlandığını belirten Karakaya, "20 Aralıkta başlayan programla bin kişi daha iş imkanına kavuşturmuştuk. Şu anda 2 bin 500 kişi TYP kapsamında çalışıyor. Yeni bir programla 500 kişiyi daha işe kavuşturacağız." dedi.
-"7 Şubat'ta işbaşı yapılacak"
Kura çekimi sonrası işe alımı yapılan kişilerin 7 Şubat'ta işbaşı yapacağını aktaran Karakaya, şunları kaydetti:
"Uzun süre işsizlerin topluma entegresini sağlamak amacıyla bir program başlattık. Başvurular cuma gününe kadar devam edecek. Başvurular İl Müdürlüğümüzden veya internet üzerinden yapılabilecek. Yapılan başvuruların ardından 28 Ocak ile bir şubat tarihleri arasında işçi alımı yapacak kurumlar kendi bünyelerinde noter huzurunda çekilecek kura ile alımları belirleyecek. Belirlenen kişiler 7 Şubat'ta işbaşı yapacaklar ve 29 Hazirana kadar 6 ay süre ile çalışma şansı bulacaklar. Bu kurumlar arasında ilçe ve merkez belediyeler ile müftülük ve diğer kurumlar bulunuyor."
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:25 Kaynak: AA
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