İşkur Antalya'nın İşini Araştıracak

Antalya Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü'nün, İş gücü Piyasası Araştırması programı kapsamında 3 bin 995 iş yerini ziyaret edeceği bildirildi.

Antalya Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü'nün, İş gücü Piyasası Araştırması programı kapsamında 3 bin 995 iş yerini ziyaret edeceği bildirildi. Çalışma kapsamında Antalya'nın iş gücü piyasasının analizi ortaya çıkarılacak.



İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün 1 Nisan, 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceği araştırmayla iş gücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan iş gücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve güçlük çekme nedenleri, 2020 yılında iş gücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgilerin derleneceği kaydedildi.



Bu çalışmayla Antalya'nın iş gücü piyasasının analizinin yapılacağı, açık iş oranının hesaplanacağı ve sektörlerin iş gücü ihtiyacı tespit edileceğine dikkat çekildi.



"3 bin 995 iş yerine ziyaret"



İş yeri ziyaretlerinin her iş yerine iş ve meslek danışmanları aracılığıyla yürütüleceği belirtilen açıklamada, " Saha çalışması Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile birlikte tespit edilen 2-9, 10-19 ve 20+ istihdamlı toplam 3 bin 995 iş yerlerinde gerçekleştirilecektir. Çalışmanın sonuç raporunda Antalya iş gücü piyasası arz ve talep yönüyle ele alınacaktır. Araştırma marifetiyle, aktif istihdam politikalarının, özellikle iş gücü yetiştirme kurslarının tespit edilen ihtiyaçlara göre açılması planlanmaktadır. Araştırmanın, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma hayatının tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması beklenmektedir."denildi. - ANTALYA

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kıyafetiyle Denize Giren Adam Polisi Alarma Geçirdi

Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Murat Gezer, Jet Kazasında Hayatını Kaybeden Nişanlısı Mina Başaran'la Anıları Tablo Yaptırdı

MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Mazbatasını Alır Almaz Makam Odasının Kapısını Söktürdü